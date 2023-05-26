سلاح لعبة.. محاولة سرقة فاشلة لـ تشيرشي لاعب إيطاليا السابق

الجمعة، 26 مايو 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

تشيرشي

أفلت أليسيو تشيرشي لاعب ميلان وأتليتكو مدريد السابق من محاولة سرقة في العاصمة الإيطالية روما.

أليسيو تشيرشي

النادي : هيلاس فيرونا

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أدرك الجناح الدولي السابق أن السلاح المُشهر في وجهه غير حقيقي.

وقال تشيرشي لصحيفة "إل ماسيجارو" الإيطالية: "وقفت عند إشارة حمراء وكانت عائلتي معي في السيارة، سمعت طرقتين على نافذة السيارة التي لم تنكسر لأنها مصفحة".

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وأضاف "رأيت رجلين يرتديان خوذة كاملة على متن دراجة بخارية وأحدهم يوجه مسدسا نحوي".

وأكمل "عرفت أنها مزيفة لأنني رأيت الغطاء الأحمر بوضوح والموجود على مسدسات الألعاب".

وأردف "تصرفت بشكل غريزي لأنني لم أرد تعريض عائلتي للخطر، نشعر بالصدمة ونجلي لم يتوقف عن البكاء وسيكون صعبا عليه هذه الصدمة، الأمر نفسه لي ولزوجتي".

وكانت آخر تجربة لـ تشيرشي بصفوف أريزو في الدرجة الثالثة الإيطالية في 2021.

ولعب من قبل لأندية أتالانتا وتورينو وفيورنتينا وجنوى وهيلاس فيرونا وأنقرة جوتشو التركي.

وارتدى قميص منتخب إيطاليا في 14 مباراة دولية وشارك في كأس العالم 2014.

أليسيو تشيرشي ميلان
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