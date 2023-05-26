مدرب شباب البرازيل يترك كأس العالم لاستدعاء قائمة المنتخب الأول

اضطر منتخب البرازيل الأول لإجبار رامون مينزيس مدرب منتخب تحت 20 عاما على ترك منافسات كأس العالم للشباب في الأرجنتين لبضع ساعات.

جاء ذلك لأنه بحاجة لاستدعاء قائمة المنتخب الأول يوم الأحد 28 مايو في الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، من مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو.

كل ذلك لأن المنتخب البرازيلي الأول لا يزال بدون مدرب منذ رحيل تيتي عن منصبه في ديسمبر الماضي، في أعقاب الخروج من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 على يد كرواتيا.

وأصر الاتحاد البرازيلي على إعلان قائمته بطريقته المعتادة في مؤتمر صحفي، ورفض اللجوء لأي بدائل مثل الإعلان عبر مواقع التواصل أو إجراء مكالمة عبر الإنترنت.

بالتالي، سيخوض مينزيس مع منتخب البرازيل للشباب مباراة المونديال ضد نيجيريا يوم السبت 27 مايو، ثم يسافر لإعلان القائمة قبل أن يعود مجددا إلى الأرجنتين لخوض الأدوار الإقصائية في حال التأهل.

وكان إدينالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي قد أكد استمرار مينزيس في موقعه المؤقت، بينما لا يزال الاتحاد يحاول العثور على المدرب الجديد، وهو المنصب المرشح له كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، رغم أن التقارير تشير لابتعاده في الآونة الأخيرة.

ويلعب منتخب البرازيل مباراتين وديتين في التوقف الدولي المقبل، الأولى ضد غينيا يوم 17 يونيو في برشلونة، والثانية ضد السنغال يوم الأحد 20 يونيو في لشبونة عاصمة البرتغال.