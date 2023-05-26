تقرير: نهاية المسلسل.. أسينسيو يحسم موقف مستقبله مع ريال مدريد

الجمعة، 26 مايو 2023 - 21:10

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

وفقا لموقع "ريليفو" الإسباني، سيغادر ماركو أسينسيو صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، حيث اتخذ قراره برفض عرض تجديد تعاقده.

وسيوقع أسينسيو -27 عاما- لفريقه الجديد خلال الأسابيع المقبلة، بعد فشل محادثات التجديد الجارية من ديسمبر الماضي، بقيادة وكيله جورجي مينديش ومدير ريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أسباب رحيل أسينسيو رياضية بحتة، ولذلك انتظر منذ 1 يناير حين كان يحق له التوقيع مجانا على أن ينتقل بنهاية الموسم، نظرا لنهاية عقده في 30 يونيو المقبل.

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وكان أسينسيو ينتظر تحويل وعود المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وحديثه عن كونه لاعبا رئيسيا إلى حقيقة على أرض الملعب، ولكن أهميته في المواعيد الكبرى واصلت التضاؤل، حيث لعب بديلا في مباريات دوري أبطال أوروبا الإقصائية، وفي نصف نهائي ونهائي كأس ملك إسبانيا.

وتوجد أمام أسينسيو عدة عروض لم يحدد منها وجهته القادمة بعد، حيث كان يريد تحديد موقفه من البقاء أو الرحيل أولا.

وبحسب التقارير الصحفية فإن العديد من أندية إنجلترا قد طرقت باب اللاعب في الأشهر الأخيرة، وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أراد التعاقد معه مباشرة في يناير.

وقدم ريال مدريد عرضين لتجديد عقد اللاعب، الأول خلال عطلة كأس العالم، والثاني قبل قرابة شهر بشروط محسنة ومكافآت لأدائه الجيد في الموسم الحالي، حيث سجل 12 هدفا وصنع 8.

ووصلت تسهيلات الميرينجي في التفاوض إلى زيادة الراتب وترك عدد سنوات العقد ليحدده اللاعب، ولكن أسينسيو لم يكن يهتم بشيء سوى شعوره بأهميته كلاعب، بعد أن فاز بكل الألقاب المتاحة مع النادي الذي انضم إليه ناشئا في 2014.

وتوج أسينسيو بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات، وكأس الملك مرة واحدة، وتربطه عدة أنباء بالانتقال مجانا إلى الغريم برشلونة، وهو ما نفته أنباء أخرى.

ريال مدريد الدوري الإسباني ماركو أسينسيو
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