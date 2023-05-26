إيتاليانو أفضل مدرب لشهر مايو في الدوري الإيطالي

حصد فينتشينزو إيتاليانو مدرب فيورنتينا جائزة أفضل مدرب لشهر مايو 2023 في الدوري الإيطالي.

وسيستلم الإيطالي الجائزة قبل مباراة فيورنتينا وروما في الجولة 37 من الدوري غدا السبت.

وقاد الإيطالي الفريق البنفسجي في الفوز على أودينيزي والتعادل مع ساليرنتانا وتورينو والخسارة من نابولي.

وقال لويجي دي سيرفيو رئيس رابطة الأندية الإيطالية: "إيتاليانو مدرب ينضج بشكل مستمر، مع أفكار فنية رائعة وبحث عن خوض مباراة جيدة".

وأضاف "تأهل الفريق لنهائيين هذا الموسم منها نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد غياب دام 30 عاما عن النهائيات القارية تُظهر عملا استثنائيا فنيا وكذلك القدرة على الحصول على أفضل ما في الفريق في الشهر الحاسم من الموسم".

🗓️🏆 Vincenzo Italiano è il #COTM del mese di Maggio! @acffiorentina — Lega Serie A (@SerieA) May 26, 2023

وواصل المدربون الإيطاليون السيطرة على جائزة أفضل مدرب في الموسم الجاري.

ففاز البرتغالي جوزيه مورينيو بجائزة أفضل مدرب لشهر أغسطس، ثم تبعه كل من أندريا سوتيل ولوتشيانو سباليتي وماسيميليانو أليجري وتياجو موتا وماوريسيو ساري ورافائيلي بالادينو.

وخسر الفيولا نهائي كأس إيطاليا بنتيجة 2-1 ضد إنتر.

ويمتلك فرصة التتويج بلقب أوروبي عندما يواجه وست هام الإنجليزي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحتل فيورنتينا المركز الـ 11 برصيد 50 نقطة قبل جولتين على النهاية.