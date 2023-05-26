تقرير مغربي: مركب محمد الخامس يستعيد السعة الكاملة قبل نهائي الأهلي والوداد

الجمعة، 26 مايو 2023 - 19:49

كتب : FilGoal

جمهور الوداد المغربي

يستعيد مركب محمد الخامس طاقته الاستيعابية كاملة قبل مواجهة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في ملعب مركب محمد الخامس يوم 11 يونيو المقبل ضمن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما تقام مباراة الذهاب يوم يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل.

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وبحسب موقع "البطولة" المغربي، فإن مجلس مدينة الدار البيضاء، قرر إعادة فتح المنطقة 6 بمركب محمد الخامس، بعد أن أثبتت الدراسات أن الاهتزازات التي تحدث بمدرجاتها أثناء تواجد الجماهير تعتبر عادية.

وأوضح التقرير أن أحد أعضاء لجنة تتبع الملعب الشهير بـ "دونور"، أن المنطقة 6 جاهزة لاستقبال المناصرين، مشيرا إلى أن الشركة المسؤولة ستشرع في طرح التذاكر الخاصة بها خلال المباريات القادمة.

وكشفت التقارير أن من المنتظر فتح المدرجات خلال مباراة يوم الإثنين القادم، بين الوداد وضيفه المغرب التطواني، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 26 بالدوري المغربي.

ويحتل الوداد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 53 نقطة بفارق نقطة أقل عن الجيش الملكي متصدر الترتيب قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

وحسم الوداد تأهله إلى النهائي الثاني على التوالي لدوري أبطال إفريقيا بعد إقصاء صنداونز بالتعادل سلبيا في الذهاب، والتعادل بهدفين لكل منهما إيابا.

ويتكرر نهائي النسخة الماضية الذي انتهى بفوز الوداد بهدفين دون رد في مباراة واحدة أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

الوداد هو حامل اللقب، بينما فاز الأهلي بالنسختين السابقتين 2020 و2021، ويلعب النهائي للمرة الرابعة على التوالي.

الأهلي الوداد
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