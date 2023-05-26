الدرجة الثانية - زد يبتعد في صدارة مجموعة القاهرة بعد تعثر السكة الحديد ودجلة

الجمعة، 26 مايو 2023 - 19:46

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

تعثر السكة الحديد ووادي دجلة بالتعادل وانتصر زد في الجولة 27 من مجموعة القاهرة لـ دوري الدرجة الثانية المصرية.

وابتعد زد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن السكة ودجلة قبل 3 جولات على النهاية.

وانتصر زد بنتيجة 4-1 على المصرية للاتصالات، سجل محمد سمير من ركلة جزاء وأحمد رفعت وتشارلز وفهد أبو الفتوح، فيما سجل محمد بهاء هدف الاتصالات الوحيد.

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وانتهت مباراتي القناة ضد السكة والإنتاج الحربي ضد دجلة بالتعادل السلبي.

وفاز العبور على إيسترن كومباني بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة تفوق مستقبل وطن على كهرباء الإسماعيلية.

وأخيرا فاز بتروجت على الإعلاميين بنتيجة 1-0.

وانتهى دربي السويس بين بورتو ومنتخب السويس بالتعادل نتيجة 2-2.

وفي مجموعة الصعيد حسم التعادل بنتيجة 2-2 نتيجة مباراة ديروط وتليفونات بني سويف.

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