الدرجة الثانية - زد يبتعد في صدارة مجموعة القاهرة بعد تعثر السكة الحديد ودجلة

تعثر السكة الحديد ووادي دجلة بالتعادل وانتصر زد في الجولة 27 من مجموعة القاهرة لـ دوري الدرجة الثانية المصرية.

وابتعد زد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن السكة ودجلة قبل 3 جولات على النهاية.

وانتصر زد بنتيجة 4-1 على المصرية للاتصالات، سجل محمد سمير من ركلة جزاء وأحمد رفعت وتشارلز وفهد أبو الفتوح، فيما سجل محمد بهاء هدف الاتصالات الوحيد.

وانتهت مباراتي القناة ضد السكة والإنتاج الحربي ضد دجلة بالتعادل السلبي.

وفاز العبور على إيسترن كومباني بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة تفوق مستقبل وطن على كهرباء الإسماعيلية.

وأخيرا فاز بتروجت على الإعلاميين بنتيجة 1-0.

وانتهى دربي السويس بين بورتو ومنتخب السويس بالتعادل نتيجة 2-2.

وفي مجموعة الصعيد حسم التعادل بنتيجة 2-2 نتيجة مباراة ديروط وتليفونات بني سويف.