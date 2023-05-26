مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (0) الأهلي.. محاولة جديدة لأصحاب الأرض

الجمعة، 26 مايو 2023 - 19:39

كتب : FilGoal

محمد شريف - الأهلي × طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الكلية الحربية.

وينفرد الأهلي بقمة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.

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بينما طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة من 27 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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ق 28: عرضية من متعب ورأسية من محارب وتسديدة من شحاتة بجوار القائم

ق 5:شوبير يسقط الكرة من يده ومحاولة بعرضية وتسديدة من أحمد عبد الرحمن ترتطم في الشباك الخارجية.

ق 3: تهديد مبكر بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء من محمود وادي تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء

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