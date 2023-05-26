انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (2) الأهلي.. فوز بثنائية

الجمعة، 26 مايو 2023 - 19:39

كتب : FilGoal

احتفال محمد مجدي أفشة بهدفه في طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الكلية الحربية.

وينفرد الأهلي بقمة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.

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بينما طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة من 27 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+1: جووول الثاني.. عمرو السولية يسجل للأهلي من ركلة جزاء

ق 85: مشاركة برونو سافيو

ق 79: 3 تغييرات للأهلي بنزول ربيعة وكهربا وكوكا بدلا من ياسر إبراهيم ومحمد شريف وديانج

ق 58: إسلام محارب يتدخل ويصيب مصطفى شوبير أثناء خروجه لإنقاذ مرماه

ق 46: جووول أووول.. أفشة بتسديدة بعيدة المدى يهز شباك طلائع الجيش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: بطاقة صفراء للسولية وعبد القادر للاعتراض على البنا، وعلي حمدي من طلائع الجيش

ق 45+2: عرضية من الجهة اليسرى وتسديدة من لمسة واحدة من محمد شريف لكن أعلى العارضة.

ق 28: عرضية من متعب ورأسية من محارب وتسديدة من شحاتة بجوار القائم

ق 5:شوبير يسقط الكرة من يده ومحاولة بعرضية وتسديدة من أحمد عبد الرحمن ترتطم في الشباك الخارجية.

ق 3: تهديد مبكر بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء من محمود وادي تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء

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