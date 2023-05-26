سيف جعفر لـ في الجول: التوقيع لـ بيراميدز؟ أنا في انتظار الزمالك

كشف سيف فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة بشأن توقيعه لنادي بيراميدز.

وينتهي تعاقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق لكل لاعب التوقيع لأي فريق دون العودة لناديه.

وقال سيف جعفر في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم أوقع لأي ناد حتى الآن. تركيزي كاملا في الوقت الحالي على مباريات الفريق، وهدفي استعادة النتائج الجيدة وتطوير مستواي".

وعن تجديد تعاقده شدد جعفر "أنا في انتظار الزمالك".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فإن الزمالك يفاوض اللاعب للتجديد، لكن ما يمر به النادي من اضطرابات إدارية تعطل التوصل لاتفاق.

يضاف إلى ذلك أن العرض المالي المعروض لم يرق لما يأمله سيف حتى الآن.

حازم فتوح وكيل اللاعبين كشف في وقت سابق موقف سيف فاروق جعفرمن التجديد لـ الزمالك.

وقال حازم فتوح عبر قناة النهار: "سيف فاروق جعفر مستمر مع الزمالك وسيتم تجديد تعاقده".