تشكيل الأهلي - 6 تغييرات أمام طلائع الجيش.. وشوبير في حراسة المرمى

أجرى السويسري مارسيل كولر 6 تغييرات في تشكيل الأهلي في مواجهة طلائع الجيش في مباراة مؤجلة من الجولة 22 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الكلية الحربية.

ومنح مارسيل كولر سداسي الأهلي راحة، وهم: بيرسي تاو – حمدي فتحي – مروان عطية – علي معلول – محمد هاني- حسين الشحات.

ويبدأ مصطفى شوبير أساسيا في مركز حراسة المرمى في ظل الإصابات التي تضرب المركز.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: خالد عبد الفتاح – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد أشرف

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أحمد قندوسي

الهجوم: محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف – أحمد عبد القادر

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى مخلوف - رامي ربيعة – محمود عبد المنعم "كهربا" – برونو سافيو – محمد عبد المنعم – طاهر محمد طاهر – محمد فخري – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا".

وينفرد الأهلي بقمة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.

بينما طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة من 27 مباراة.