الأولى تاريخيا.. مصر تواجه جنوب السودان وديا في يونيو

تقرر خوض مباراة ودية بين منتخب مصر وجنوب السودان في شهر يونيو المقبل.

وسيلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان يوم 18 يونيو المقبل في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

وستكون تلك المواجهة الأولى بين منتخبي مصر وجنوب السودان تاريخيا.

وسبق أن التقي منتخب مصر مع السودان في 29 مواجهة من قبل وانتصر الفراعنة في 20 وخسر 3 مباريات.

🔴 | منتخب مصر يواجه جنوب السودان وديًا يوم ١٨ يونيو 🇪🇬 يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم ١٨ يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان . وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً. ويرتبط… pic.twitter.com/t399FinQs6 — EFA.eg (@EFA) May 26, 2023

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في المغرب لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بـ كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن غينيا ولكلاهما 9 نقاط.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني لأمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل.