الأولى تاريخيا.. مصر تواجه جنوب السودان وديا في يونيو

الجمعة، 26 مايو 2023 - 18:40

كتب : بسام أبو بكر

روي فيتوريا - منتخب مصر

تقرر خوض مباراة ودية بين منتخب مصر وجنوب السودان في شهر يونيو المقبل.

وسيلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان يوم 18 يونيو المقبل في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

وستكون تلك المواجهة الأولى بين منتخبي مصر وجنوب السودان تاريخيا.

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وسبق أن التقي منتخب مصر مع السودان في 29 مواجهة من قبل وانتصر الفراعنة في 20 وخسر 3 مباريات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في المغرب لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بـ كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن غينيا ولكلاهما 9 نقاط.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني لأمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل.

روي فيتوريا منتخب مصر جنوب السودان
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