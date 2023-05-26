لياو يفسر سر ابتسامته أثناء لعب كرة القدم

فسر البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان سبب ابتسامته خلال خوض المباريات.

رافائيل لياو النادي : ميلان ميلان

ويثير البرتغالي دائما التساؤلات حول ابتسامته أثناء تسجيل أو خوض المباريات بقميص ميلان أو منتخب البرتغال.

وأوضح لياو السر عبر حسابه على "يوتيوب" قائلا: "لكل شخص تشنجاته الخاصة، وطريقته الخاصة في إظهار أنه يفعل شيئا يحبه. منذ أن كنت صغيرا، دائما تظهر أسناني وأعبر عما أحب أن أفعله. لهذا السبب أضحك دائما ولكن هذا شيء لا أدركه، إنه يحدث بشكل طبيعي".

وعن أصعب مدافع واجهه قال: "تياجو سيلفا، لاعب ذو خبرة مع جودة ويعرف المساحات جيدا، لاعب ذكي، هذه الكلمة الصحيحة، وكذلك دانيلو لاعب يوفنتوس قوي أيضا".

والتقى لياو البرازيلي سيلفا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

وسبق أن ارتدى سيلفا قميص ميلان وحصد لقب الدوري الإيطالي موسم 2010-2011.

ووعد لياو جماهير قائلا: "سأصبغ شعري باللونين الأحمر والأسود إذا فزنا بلقب دوري أبطال أوروبا لأمثل ميلان ومدينة ميلانو".

وودع ميلان النسخة الحالية من دوري الأبطال من نصف النهائي بالخسارة من الجار إنتر.

ويقترب ميلان من التأهل للموسم الثالث على التوالي من التأهل لدوري الأبطال حيث يحتاج لنقطة واحدة على الأقل لحسم تأهله.

لياو الموسم الجاري سجل 14 وصنع 15 في 46 مباراة بجميع المسابقات.

وخلال 161 مباراة سجل لياو 41 هدفا وسجل 36 في جميع المسابقات بقميص ميلان وتوج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.