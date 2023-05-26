اسكواش - انطلاق بطولة الجونة بمشاركة 96 لاعبا وجوائز مالية تصل لـ 330 ألف دولار

انطلقت اليوم الجمعة 26 مايو، فعاليات النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات، في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

وتستمر المنافسات لمدة 8 أيام في الفترة من 26 مايو وحتى 2 يونيو الجاري، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبتنظيم من مدينة الجونة وشركة ievents وبدعم الراعي الرسمي البنك التجاري الدولي مصر CIB.

ويشارك في البطولة هذا العام 96 لاعبا ولاعبة من 21 دولة حول العالم، من بينهم أفضل 5 لاعبات سيدات وهن: نوران جوهر، ونور الشربيني، وهانيا حمامي، وجويل كينج، وأماندا صبحي، وأفضل 5 لاعبين رجال وهم: بول كول، وعلي فرج، ومحمد الشوربجي، ومصطفي العسال، ودياجو إلياس.

وتصل قيمة الجوائز المالية هذا العام إلي 330 ألف دولار أمريكي.

وأعرب محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة قائلا: "نعمل على استمرار استضافة بطولة الجونة الدولية للاسكواش لدعم السياحة الرياضية في مصر وتسليط الضوء على اللاعبين المصريين الذين يبهرون العالم باستمرار بقدراتهم وتفوقهم".

وأضاف "كما نعمل دائما على تحديث وتطوير البنية التحتية للمدينة لتكون المدينة الشابة النابضة بالحياة والتي تعطى للبطولة طابع خاص متميز ينتظره اللاعبون كل عام بما يعكس صورة ذهنية إيجابية عن مصر".

ومن جانبه قال عمرو منسي: "مصر تستحق هذه المكانة بما أنها تتملك أبطال عالم في رياضة الاسكواش على جميع الأصعدة: رجال، سيدات، ناشئين وناشئات. وأتمنى التوفيق لجميع المشاركين".

وتوج مصطفى عسل بلقب النسخة الأخيرة من بطولة الجونة، فيما حققت هانيا الحمامي لقب النسخة الأخيرة من السيدات.