خبر في الجول - سيف جعفر لم يوقع لـ بيراميدز.. وموقف الزمالك

لم يوقع سيف فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك على عقود الانتقال لنادي بيراميدز حتى الآن.

وينتهي تعاقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق لكل لاعب التوقيع لأي فريق دون العودة لناديه.

وحسبما علم FilGoal.com ، فإن سيف جعفر لم يتمم انتقاله إلى بيراميدز أو يوقع العقود حتى الآن.

الزمالك يفاوض اللاعب للتجديد، لكن ما يمر به النادي من اضطرابات إدارية تعطل التوصل لاتفاق.

يضاف إلى ذلك أن العرض المالي المعروض لم يرق لما يأمله سيف حتى الآن.

حازم فتوح وكيل اللاعبين كشف في وقت سابق موقف سيف فاروق جعفرمن التجديد لـ الزمالك.

وقال حازم فتوح عبر قناة النهار: "سيف فاروق جعفر مستمر مع الزمالك وسيتم تجديد تعاقده".