خبر في الجول - سيف جعفر لم يوقع لـ بيراميدز.. وموقف الزمالك

الجمعة، 26 مايو 2023 - 17:50

كتب : FilGoal

سيف فاروق جعفر - الزمالك

لم يوقع سيف فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك على عقود الانتقال لنادي بيراميدز حتى الآن.

وينتهي تعاقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق لكل لاعب التوقيع لأي فريق دون العودة لناديه.

وحسبما علم FilGoal.com ، فإن سيف جعفر لم يتمم انتقاله إلى بيراميدز أو يوقع العقود حتى الآن.

أخبار متعلقة:
زيارة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث عودة مصيلحي لرئاسة الاتحاد الرياضية السعودية: فيفا يمنع اتحاد جدة من قيد اللاعبين حارس الوداد على رأس قائمة المغرب لمواجهتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا بعد هدف كوميدي.. الاتحاد الإيطالي يفتح تحقيقا بشأن التلاعب لتجنب الهبوط في إيطاليا

الزمالك يفاوض اللاعب للتجديد، لكن ما يمر به النادي من اضطرابات إدارية تعطل التوصل لاتفاق.

يضاف إلى ذلك أن العرض المالي المعروض لم يرق لما يأمله سيف حتى الآن.

حازم فتوح وكيل اللاعبين كشف في وقت سابق موقف سيف فاروق جعفرمن التجديد لـ الزمالك.

وقال حازم فتوح عبر قناة النهار: "سيف فاروق جعفر مستمر مع الزمالك وسيتم تجديد تعاقده".

وأوضح "لديه عرض رسمي من الإمارات ومسؤولي النادي يعلمون بذلك، والأولوية للزمالك حتى هذه اللحظة".

وخاض سيف 20 مباراة سجل هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات بقميص الزمالك الموسم الجاري.

الزمالك بيراميدز سيف فاروق جعفر
نرشح لكم
زيارة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث عودة مصيلحي لرئاسة الاتحاد المصري يكشف موعد تسلمه الاستاد الجديد مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-5-2023 والقنوات الناقلة.. طلائع الجيش والأهلي خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش محمود البنا يدير مباراة الأهلي وطلائع الجيش تحكيميا الزمالك يعلن استمرار أوسوريو وينفي التفاوض مع موسيماني وحسام حسن الاتحاد لـ في الجول: زوران مستمر معنا بعد جلستي الإدارة واللاعبين مران الأهلي - استمرار تأهيل أكرم توفيق وكريم فؤاد.. وتعليمات مواجهة طلائع الجيش
أخر الأخبار
اسكواش - انطلاق بطولة الجونة بمشاركة 96 لاعبا وجوائز مالية تصل لـ 330 ألف دولار 22 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - سيف جعفر لم يوقع لـ بيراميدز.. وموقف الزمالك 33 دقيقة | الكرة المصرية
زيارة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث عودة مصيلحي لرئاسة الاتحاد 38 دقيقة | الدوري المصري
تنس طاولة – عمر عصر يخسر من بطل العالم في ربع النهائي ساعة | رياضات أخرى
الرياضية السعودية: فيفا يمنع اتحاد جدة من قيد اللاعبين 2 ساعة | السعودية
حارس الوداد على رأس قائمة المغرب لمواجهتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد هدف كوميدي.. الاتحاد الإيطالي يفتح تحقيقا بشأن التلاعب لتجنب الهبوط في إيطاليا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس تحرير ماركا: ميسي سيأتي إلى الهلال مع دي ماريا 3 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا