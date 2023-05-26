زيارة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث عودة مصيلحي لرئاسة الاتحاد

حرص السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على الحضور اليوم لمقر نادي الاتحاد السكندري في الشاطبى.

استقبال أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى وحازم الرجال أمين الصندوق وكل من: إبراهيم شعبان ومحمد البحيرى عضوا مجلس الإدارة وجاسر شمس المدير التنفيذي كل من النواب: السيد جمعة وأحمد مهنى وعمر الغنيمى وعلاء جاد ومحمد الرشيدى وإيهاب زكريا وسامح السايح وأبو العباس فرحات ودينا الهلالى وسوسن حافظ.

وشدد النواب على سُبل عودة محمد مصيلحي رئيس النادى وأكدوا على أهمية وجود محمد مصيلحى على رأس المنظومة الإدارية لنادى الاتحاد السكندرى، لما له من خبرات إدارية كبيرة و دراية تامة بكافة أمور زعيم الثغر.

وبحث الحضور الموضوعات الخاصة بشؤون نادى الاتحاد السكندرى وفي مقدمتها الملف الخاص باستكمال إنشاءات فرع سموحة (المرحلة الثانية).

وكذلك كيفية دعم ومساندة زعيم الثغر لمواجهة المتطلبات المالية الضرورية والعاجلة خاصة في ظل المعاناة المالية الحالية لجميع الأندية الرياضية.

و أكد النواب رفضهم التام لاستقالة رئيس النادى وحرصهم الكامل على إنهاء وحل جميع الموضوعات الخاصة بشؤون نادى الاتحاد السكندرى وأبرزها عودة محمد مصيلحى لرئاسة النادى، جارى حاليا التواصل مع السادة المسئوليين المعنيين للحصول على حلول عاجلة لهذه الموضوعات .