الرياضية السعودية: فيفا يمنع اتحاد جدة من قيد اللاعبين

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي اتحاد جدة من قيد اللاعبين الجدد بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

ويضم اتحاد جدة الثنائي الدولي المصري، طارق حامد وأحمد حجازي بين صفوفه.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن فيفا منع اتحاد جدة من التسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية لحين سداد غرامة التأخر في تسديد مستحقات نادي الشارقة الإماراتي من انتقال البرازيلي إيجور كورنادو.

وأوضحت التقارير أن مستحقات الشارقة المقررة على الاتحاد تصل إلى 2 مليون يورو.

ويلعب كورنادو ضمن صفوف الاتحاد منذ صيف 2021 قادما من الشارقة.

وخاض كورنادو 53 مباراة مع اتحاد جدة وسجل 11 هدفا وصنع 24 بجميع المسابقات.

وقد يصبح اتحاد جدة بطلا للدوري السعودي غدا السبت ويرفع أحمد حجازي وطارق حامد اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 2009 في أكثر من حالة.

ويحل اتحاد جدة المتصدر ضيفا على الفيحاء ضمن الجولة قبل الأخيرة، فيما يحل النصر الوصيف ضيفا على الاتفاق، في التوقيت نفسه.

ويتصدر زملاء حجازي وطارق حامد الجدول برصيد 66 نقطة، وفارق 3 نقاط عن النصر صاحب الـ63 نقطة، قبل جولتين من نهاية الموسم.