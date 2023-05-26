بعد هدف كوميدي.. الاتحاد الإيطالي يفتح تحقيقا بشأن التلاعب لتجنب الهبوط في إيطاليا

فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقا بشأن احتمالية وجود تلاعب في مباراة بيروجيا وبينفينتو في دوري الدرجة الثانية.

أقيمت المباراة قبل عدة أيام في ملعب كوري معقل بيروجيا حيث احتاج للفوز لتجنب الهبوط مع انتظار هدية من مباريات أخرى.

أما بينفينتو فقد هبط رسميا للدرجة الثالثة والمباراة بالنسبة له تحصيل حاصل.

وكانت النتيجة تشير للتعادل بهدفين لمثلهما وفي الدقيقة 94 مرر كريستيان كوان لاعب بينفينتو الكرة بشكل غريب للخلف ليخطفها لاعب بيروجيا ويسجل هدفا.

انتشرت لقطة الهدف عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لكن الاتحاد الإيطالي يشتبه الآن في وجود احتمالية للتلاعب.

وعلى الرغم من انتصار بيروجيا في النهاية بثلاثة أهداف لهدفين فإنه هبط بعدما تعادل بريشيا مع باليرمو ليخوض مع كوسينزا مباراة فاصلة لتحديد الهابط الرابع للدرجة الثالثة.