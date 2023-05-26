رئيس تحرير ماركا: ميسي سيأتي إلى الهلال مع دي ماريا

كشف فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن حسم الهلال صفقتي ليونيل ميسي وآنخيل دي ماريا.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وكذلك عقد دي ماريا مع يوفنتوس.

وقال دياز عبر قناة "SBC" السعودية: "والد ميسي أكد أن عودة نجله إلى برشلونة معقدة وباريس سان جيرمان سيعلن في هذه الأيام خروج ميسي وبعدها سيعلن قدومه إلى الهلال".

وكشف: "ميسي سيأتي إلى الهلال مع آنخيل دي ماريا.. مثلما قلت على صفقة رونالدو، أنا متأكد من قدوم ميسي إلى الهلال".

وتابع: "ميسي لن يذهب إلى برشلونة وقدومه الى الهلال مسألة أيام وهناك حديث أيضا عن بوسكيتس وجوردي ألبا وانييستا. أعتقد أن بوسكيتس سيذهب للهلال ولكن ألبا قد يذهب على فريق آخر".

وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن صفقة انتقال ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى أحد فرق الدوري السعودي أصبحت مؤكدة.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ووفقا للتقارير فأن علاقته بالعملاق الباريسي انتهت.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية عبر تويتر: "أصبحت صفقة انتقال ميسي إلى الدوري السعودي صفقة محسومة".

وأوضحت أن المفاوضات انتهت بنجاح، وفقا لمصدر قريب من المفاوضات.