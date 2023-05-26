رئيس تحرير ماركا: ميسي سيأتي إلى الهلال مع دي ماريا

الجمعة، 26 مايو 2023 - 15:02

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين - ميسي

كشف فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن حسم الهلال صفقتي ليونيل ميسي وآنخيل دي ماريا.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وكذلك عقد دي ماريا مع يوفنتوس.

وقال دياز عبر قناة "SBC" السعودية: "والد ميسي أكد أن عودة نجله إلى برشلونة معقدة وباريس سان جيرمان سيعلن في هذه الأيام خروج ميسي وبعدها سيعلن قدومه إلى الهلال".

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وكشف: "ميسي سيأتي إلى الهلال مع آنخيل دي ماريا.. مثلما قلت على صفقة رونالدو، أنا متأكد من قدوم ميسي إلى الهلال".

وتابع: "ميسي لن يذهب إلى برشلونة وقدومه الى الهلال مسألة أيام وهناك حديث أيضا عن بوسكيتس وجوردي ألبا وانييستا. أعتقد أن بوسكيتس سيذهب للهلال ولكن ألبا قد يذهب على فريق آخر".

وكالة الأنباء الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن صفقة انتقال ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى أحد فرق الدوري السعودي أصبحت مؤكدة.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ووفقا للتقارير فأن علاقته بالعملاق الباريسي انتهت.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية عبر تويتر: "أصبحت صفقة انتقال ميسي إلى الدوري السعودي صفقة محسومة".

وأوضحت أن المفاوضات انتهت بنجاح، وفقا لمصدر قريب من المفاوضات.

فيما ذكرت جريدة ليكيب أن ممثلو ليونيل ميسي وافقوا من حيث المبدأ على انتقاله إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، لكن لم يتم توقيع أي عقود حتى الآن.

وتسير الأمور بشكل جيد بين الهلال وليونيل ميسي بشأن ارتداء النجم الأرجنتيني قميص الزعيم السعودي في الموسم المقبل، حسب تقارير سعودية.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن ميسي اجتمع مع مفوض الهلال في الرياض العاصمة على خلفية زيارته للمملكة بدعوة من وزارة السياحة.

وأوضحت التقارير أن الاجتماع شهد تقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد الهلال مع ميسي ومن المقرر الإعلان عن التعاقد رسميا بداية يونيو القادم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

ميسي (35 عاما) سجل 20 هدفا وصنع مثلهم في 39 مباراة خاضها مع سان جيرمان هذا الموسم.

ليونيل ميسي دي ماريا الهلال السعودي
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