مؤتمر أنشيلوتي: فينيسيوس سيغيب عن لقاء إشبيلية.. وهذا سبب مشاكلنا بالدوري

الجمعة، 26 مايو 2023 - 14:14

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - مانشستر سيتي وريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن غياب فينيسيوس جونيور جناح فريقه عن مواجهة إشبيلية المقبلة.

ويستضيف إشبيلية منافسه ريال مدريد في ملعبه رامون سانشيز بيزخوان غدا السبت في الجولة 37 من الدوري الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عٌقد اليوم الجمعة قائلا: "نريد إنهاء الموسم بشكل جيد وسنخوض مباراة صعبة لكننا سنحاول الفوز".

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وأكمل "فينيسيوس لن يستطيع اللعب فهو يعاني من بعض الانزعاج من ركبته".

وعن الانتقالات قال: "سنقوم بما يتعلين علينا القيام به لتحسين الفريق الموسم المقبل".

وبسؤاله عن فارق النقاط مع برشلونة قال المدرب الإيطالي: "حاربنا في النهاية في كل البطولات ومن الواضح بعد مواجهة برشلونة في الدوري لم يكن التركيز على المسابقة".

وشدد "مشكلتنا لم تكن في الهجوم بل الدفاع، لقد افتقرنا للصلابة في الخلف".

وواصل "هناك حديث حول التعاقد مع مهاجم لكن الإحصائيات تشير إلى أهمية التعاقد مع مدافع وهذا يظهر أن الإحصائيات مضللة بعض الشيء".

وعن رودريجو قال: "يفتقد إلى الاستمرارية مثل كل الشباب".

أما عن شعوره في نهاية المسوم قال: "إن نظرت للدوري أشعر بالسوء لكن إن كان الموسم بأكمله أو آخر عامين فكانا راعين وأشعر أنني بحالة جيدة جدا".

ويحتل ريلا مدريد المركز الثاني في الترتيب بـ74 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه أتليتكو مدريد فيما توج برشلونة باللقب رسميا وحصد حتى الآن 85 نقطة.

أما إشبيلية فيأتي في المركز العاشر بـ49 نقطة.

أنشيلوتي ريال مدريد
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