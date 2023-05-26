المصري يكشف موعد تسلمه الاستاد الجديد
الجمعة، 26 مايو 2023 - 11:29
كتب : FilGoal
كشف الحسيني أبو قمر نائب رئيس المصري موعد تسلم ناديه الاستاد الجديد للعب المباريات عليه.
وتحدث نائب رئيس المصري عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "بدأنا في بناء استاد المصري بالسعة المطلوبة من 18 لـ20 ألف والبناء بدأ بالفعل مساء الخميس".
وواصل "هناك برنامج زمني موضوع وتتم متابعته من قبل مجلس الإدارة ومحافظ بورسعيد".
وأتم "وتم وعدنا من قبل الشركة أنه من 14 لـ15 شهرا سوف نتسلم الاستاد كامل للعب المباريات عليه".
ويخوض المصري مبارياته حاليا في ملعب برج العرب بعد هدم استاد بورسعيد والذي خاض عليه بعض المباريات أثناء مشاركته في الكونفدرالية.
وعن مصير ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق قال: "مستمر لنهاية الموسم".
وتولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب الفريق عقب إقالة حسام حسن من منصبه.
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