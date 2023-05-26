كأس العالم للشباب - إصابة كريستو في انتصار كبير لتونس على العراق

فاز منتخب تونس على نظيره العراقة بثلاثية دون رد في ثاني جولا كأس العالم للشباب تحت 20 سنة والتي أقيمت صباح اليوم الجمعة.

محمد الضاوي النادي : الأهلي

سجل أهداف المباراة التي أقيمت في ملعب سيوداد دي لا بلاتا كل من يوسف سنانة وشيم الجبالي ومحمد غربال من ركلة جزاء في الدقائق 55 و57 و86.

وشهدت المباراة مشاركة محمد الضاوي "كريستو" لاعب تونس والأهلي فيها منذ البداية ولكنه أصيب واضطر للخروج مستبدلا في الدقيقة 66.

ولم يتمكن كريستو من الخروج سيرا على قدميه ليخرج رفقة المسعفين على نقالة.

وكان كريستو شارك في المباراة الأولى ضد إنجلترا ولعب كبديل لـ27 دقيقة في الهزيمة بهدف دون رد.

بتلك النتيجة حصد منتخب تونس أول ثلاث نقاط له في المجموعة ويبتعد بفارق الأهداف عن أوروجواي الثاني.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة بست نقاط.

فيما يأتي منتخب العراب رابعا بدون أي نقطة.