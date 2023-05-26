مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-5-2023 والقنوات الناقلة.. طلائع الجيش والأهلي

الجمعة، 26 مايو 2023 - 10:42

كتب : FilGoal

هدف محمد شريف - الأهلي ضد إنبي

يواجه اليوم الجمعة طلائع الجيش منافسه الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري المصري.

وستنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

وستذاع المباراة التي ستقام في ملعب الكلية الحربية عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

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ويتصدر الأهلي الترتيب بـ56 نقطة بعدما خاض 22 مباراة.

فيما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ17 بـ26 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

وفي تمام التاسعة مساء سيواجه منتخب سلوفاكيا منافسه أمريكا في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

وفي الساعة 11 و59 دقيقة مساء سيواجه منتخب نيوزيلندا منافسه الأرجنتين في البطولة ذاتها.

وستذاع المباراة عبر القناة ذاتها.

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الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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