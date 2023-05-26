خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش

الجمعة، 26 مايو 2023 - 00:12

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر - علي معلول - الأهلي

منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي سداسي الفريق راحة عن المشاركة في مباراة طلائع الجيش لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش غدا الجمعة في الثامنة مساءً باستاد الكلية الحربية.

وسيغيب كل من: بيرسي تاو – حمدي فتحي – مروان عطية – علي معلول – محمد هاني- حسين الشحات للحصول على راحة.

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ويغيب ثلاثي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، ليكون مصطفى شوبير هو حارس الفريق في المباراة.

وجاءت غيابات الأهلي:

محمد الشناوي: إصابة في عضلة السمانة

علي لطفي: إصابة في العضلة الخلفية

حمزة علاء: إصابة في غضروف الركبة

بيرسي تاو – حمدي فتحي – مروان عطية – علي معلول – محمد هاني- حسين الشحات: راحة

أكرم توفيق - كريم فؤاد: تأهيل

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وينفرد الأهلي بقمة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.

بينما طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة من 27 مباراة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 مايو 2023.

ويستضيف استاد الكلية الحربية المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

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