محمود البنا يدير مباراة الأهلي وطلائع الجيش تحكيميا

يدير محمود البنا مباراة طلائع الجيش والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش غدا الجمعة في الثامنة مساءً باستاد الكلية الحربية.

ويعاون البنا كل من أحمد صلاح ووائل شعبان، ويتواجد عاطف حسين كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كل من طارق مجدي ويعاونه مصطفى عطية.

وأدار البنا الموسم الجاري 4 مباريات للأهلي في الدوري المصري، انتهت بفوز الأحمر في جميعها ضد الاتحاد وإنبي وأسوان وغزل المحلة.

كما أدار كأس السوبر المصري 2022 الذي شهد حصد الأهلي اللقب بداية الشهر الجاري على حساب بيراميدز.

وأدار مباراة واحدة لطلائع الجيش في الدوري الموسم الحالي انتهت بالخسارة من المصري بنتيجة 1-0.

إجمالا هذا الموسم أدار البنا 20 مباراة في جميع المسابقات بين محليا والدوري التونسي والبطولات الإفريقية أشهر 70 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 13 ركلة جزاء.

وينفرد الأهلي بقمة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.

بينما طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة من 27 مباراة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 مايو 2023.

ويستضيف استاد الكلية الحربية المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.