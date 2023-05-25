وادي دجلة يتعاقد مع خبير أجنبي لتطوير أكاديمية السباحة

الخميس، 25 مايو 2023 - 23:30

كتب : محمد سمير

وادي دجلة - بيان رسمي

أعلن نادي وادي دجلة تعاقده مع البلغاري دينيسلاف كالشيف لتطوير مدربي ولاعبي أكاديمية السباحة بالنادي.

ويستهدف النادي تحسين مستوى لاعبي الأكاديمية وذلك لإعداد أبطال في السباحة للمنافسة على كبرى البطولات المحلية والدولية، والاستفادة من خبرات المدرب البلغاري وإنجازاته التي حققها خلال مسيرته مع كبرى الأندية في بلغاريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية أندية وادي دجلة بالاستعانة بخبرات أجنبية لتقييم مستوى لاعبي النادي ووضع أفضل الخطط لتطوير مستواهم لتحقيق أهداف النادي في تطوير الرياضة المصرية، واطلاع المدربين على أحدث الأنظمة التدريبية بما ينعكس على أداء اللاعبين، ليتوجوا بألقاب وميداليات جديدة في كبرى البطولات.

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وبدأ المدرب البلغاري مهام عمله خلال الأيام الماضية، في تطوير وتأهيل مدربي السباحة بأندية وادي دجلة، بدايةً من متابعة أداء المدربين خلال التدريبات وفي منافسات دورة أكاديميات السباحة لأندية وادي دجلة-المقامة خلال الفترة الحالية- لتقييم مستوى المدربين، وتقديم ملاحظات لتحسين مستواهم، إضافة إلى عقد محاضرات ورش عمل للمدربين لنقل أحدث الأنظمة والخطط العالمية في تطوير مستوى اللاعبين الفني والبدني.

وسيعد كالشيف خلال الفترة المقبلة دليل تدريبي يتضمن المبادئ الأساسية الفنية والبدنية والتكتيكية المطلوبة في جميع الفئات والمستويات العمرية، مع مراجعة منهج التدريب الحالي لأكاديمية السباحة، وتطوير المناهج الدراسية لمختلف مستويات السباحين في الأكاديمية.

وبالنسبة للاعبين، سيتابع دينيسلاف كالشيف، أداء السباحين المشاركين في بطولة Winter League، والتي يشارك بها 600 لاعب من مواليد 2015 من أكاديميات السباحة بوادي دجلة، لتقييم أدائهم، ومنح اللاعبين وأولياء الأمور نصائح لتحسين مستواهم، و من المقرر تسليم الشهادات والميداليات للفائزين بنهاية البطولة، التي ستقام يوم 2 يونيو المقبل بنادي وادى دجلة اللوتس.

من هو دينيسلاف كالشيف؟

يمتلك البلغاري بسيرة ذاتية قوية خلال ممارسته رياضة السباحة، إذ استطاع تحقيق الرقم القياسي البلغاري 10 مرات، والتتويج بالمركز الأول في البطولة الوطنية 3 مرات، وعلى المستوى الدولي حقق الميدالية الذهبية ببطولة أوروبا عام 1994، وتوج بلقب بطولة شبه جزيرة البلقان 3 مرات، كما سبق له المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية عامي 1992، و1996.

وبعد اعتزاله حصل دينيسلاف كالشيف على درجة الماجستير في السباحة والتربية الرياضية من الأكاديمية الرياضة الوطنية في بلغاريا، وشهادة مدرب سباحة معتمد من المستوى السادس من ASCA، كما عمل مدربا للعديد من الفرق في بلغاريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وادي دجلة سباحة دينيسلاف كالشيف
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