الزمالك يعلن استمرار أوسوريو وينفي التفاوض مع موسيماني وحسام حسن

نفى مجلس إدارة الزمالك ما تردد في الآونة الأخيرة عن التعاقد مع خوان كارلوس أوسوريو.

وقال مرتضى منصور خلال مؤتمر مجلس الإدارة في مقر النادي: "المدير الفني مستمر ولا أساس من الصحة لما تردد حول التفاوض مح حسام حسن أو بيتسو موسيماني".

وأضاف "اللجنة الفنية ليس لها الحق في الحديث مع أي شخص دون الرجوع لمجلس الإدارة".

وسبق لحسام حسن اللعب في صفوف الزمالك، حيث توج معه بالدوري 3 مرات وبطولة دوري أبطال إفريقيا 2002، كما تولى القيادة الفنية الأبيض في ولايتين.

وآخر مهام حسن التدريبية كانت مع المصري الذي أعلن إقالته قبل بضعة أيام.

على الجانب الآخر كان بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، قبل رحيله في يونيو 2022 ليتولى لاحقا مسؤولية الأهلي السعودي.

وتولى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قيادة الزمالك في أبريل الماضي.

وأدار المدرب 6 مباريات مع الأبيض حتى الآن، بواقع 5 في الدوري، و1 في كأس مصر أمام بروكسي في دور الـ 32.

مباراة الكأس انتهت بفوز الزمالك وتأهله، بينما حقق انتصارين في الدوري مقابل تعادلين وهزيمة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة من 28 مباراة.