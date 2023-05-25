مران الأهلي - استمرار تأهيل أكرم توفيق وكريم فؤاد.. وتعليمات مواجهة طلائع الجيش

اختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش غدًا الجمعة.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو للاعبين استمرت لمدة نصف ساعة، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وحرص المدرب على الاجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني للحديث عن المباراة وأمورها الفنية، بينما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا للاعبين في بداية فقرات التدريب لمدة نصف ساعة.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبا الفريق التدريبات التأهيلية، وخاضا جلسة في صالة الألعاب البدنية وجانبًا من التدريبات والجري حول الملعب.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بجانب من التدريبات الفنية والتكتيكية، وتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين، والمحدد لها الثامنة مساء غد الجمعة، على استاد الكلية الحربية.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز الثاني الذي لعب 5 مباريات أكثر.