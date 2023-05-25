إيقاف وتغريم محمود علاء بعد أحداث لقاء المصري.. وتكفل الاتحاد بالتلفيات

الخميس، 25 مايو 2023 - 20:39

كتب : أحمد الخولي

محمود علاء - الاتحاد - الصور من حساب الاتحاد

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية إيقاف وتغريم محمود علاء لاعب نادي الاتحاد السكندري، وتحمل نادي الاتحاد قيمة التلفيات بسبب ما بدر من اللاعب.

وتعرض محمود علاء للطرد خلال مواجهة الاتحاد للمصري في الجولة 29 من الدوري المصري، ومن ثم دفع كاميرا المصور خلال خروجه.

وقررت الرابطة إيقاف علاء مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي بسبب ما صدر من اللاعب عقب طرده في مباراة المصري.

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كما قررت الرابطة تحمل نادى الاتحاد قيمة تلفيات إحدى كاميرات النقل التليفزيونى بناء على تقرير البرامج الرياضية بالتليفزيون.

وشهدت الدقيقة الـ 84 طرد محمود علاء بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

وقدم محمود علاء اعتذاره لمصور مباراة فريقه ضد المصري في اليوم التالي للمباراة.

وأثناء خروج علاء من الملعب ظهر وهو يضرب أحد الكاميرات الموجودة بسبب الغضب والتي كان يستخدمها مصور البث التلفزيوني.

وكت محمود علاء عبر حسابه على إنستاجرام: "يتوجب على العلم لحضراتكم بأن ما حدث مني أمس في مباراة الاتحاد والمصري تجاه المصور، بأن أقدم اعتذاري وكامل احترامي له بسبب ما حدث وهو موقف خارج عن الإدارة تماما وأنا على التزام شديد بإصلاح ما قمت به وأن أكون عند حسن ظن حضراتكم وأقدم اعتذاري مرة أخرى لما تسببت به من خطأ".

ويقضي علاء الموسم معارا إلى الاتحاد السكندري من صفوف الزمالك.

صاحب الـ 32 عاما شارك منذ بداية الموسم الحالي مع الاتحاد في 20 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.

وسيغيب محمود علاء عن مباراتي بيراميدز والزمالك المقبلتين في الدوري المصري.

ويحتل زعيم الثغر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.

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