تنس طاولة - عمر عصر يكتب التاريخ ويلاقي المصنف الأول في ربع نهائي بطولة العالم

الخميس، 25 مايو 2023 - 20:31

كتب : محمد سمير

عمر عصر - تنس طاولة

حقق عمر عصر إنجازا تاريخيا بتأهله إلى دور الثمانية لبطولة العالم في تنس الطاولة.

جاء ذلك بعد فوزه على الكرواتي توميسلاف بوكار بنتيجة 4-0 في دور الـ 16.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8 / 12-10 / 11-9 / 11-6.

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وبذلك يتأهل عصر لملاقاة الصيني فان تشيندونج في ربع النهائي.

تشيندونج هو المصنف الأول على العالم وصاحب فضية أولمبياد طوكيو 2020 وذهبية بطولة العالم "فردي" في 2021.

وبدأ عصر مسيرته في البطولة بالفوز على الكولومبي ألبرتو مينو 4-3 في دور الـ 128.

وفي دور الـ 64 تغلب عصر على الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو بنتيجة 4-2.

وأخيرا في دور الـ 32 فاز عمر عصر على السويدي ترولس مورجارد بنتيجة 4-2.

وكان عمر عصر قد حافظ على لقبه القاري فردي رجال مجددا، حيث توج ببطولة إفريقيا بالفوز على النيجيري أرونا كوادري في النهائي.

وفاز عصر باللقب للمرة الثالثة في مسيرته في أعوام 2018 و2022 و2023.

عمر عصر تنس طاولة بطولة العالم لتنس الطاولة
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