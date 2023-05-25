الدرجة الثانية - لافيينا يواصل مطاردة الجونة على قمة مجموعة الصعيد

الخميس، 25 مايو 2023 - 19:43

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

حفاظ الجونة على الصدارة ولا زال لافيينا يشدد الخناق عليه قبل 3 جولات على نهاية منافسات مجموعة الصعيد لحساب دوري الدرجة الثانية.

وأقيمت اليوم 7 مباريات لحساب مجموعة الصعيد، وتتبقى مباراة واحدة ستقام غدا بين ديروط وتليفونات بني سويف.

وفاز الجونة بنتيجة 2-0 على المدينة المنورة عن طريق حسام إيفونا وأحمد ترك.

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حافظ الجونة على الصدارة برصيد 60 خلفه لافيينا برصيد 59 نقطة.

وانتصر لافيينا بنتيجة 3-0 بتوقيع كل من: رجب مارو وهشام نيمار وأديدامولا.

وفاز بترول أسيوط بنتيجة 2-0 على شبان قنا سجلهما: حسن ميسي ووليد عطية.

وحقق النصر للتعدين فوزا قاتلا بعدما قلب النتيجة على كيما أسوان ليظل في المركز الرابع.

تقدم حسن هريدي لكيما أسوان من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 90+4 سجل شريف علواني هدف التعادل، ثم خطف عبد الرحمن جرادة الفوز القاتل بهدف بعد دقيقتين.

الفوز رفع رصيد النصر للتعدين لـ 50 نقطة في المركز الرابع.

وتعادل مصر للمقاصة مع المنيا بنتيجة 1-1، فسجل أحمد رأفت للمقاصة فيما سجل كريم حسن للمنيا.

وأخيرا انتصر ملوي على مركز شباب طامية بنتيجة 1-0 بهدف أحمد علي.

الدرجة الثانية الجونة لافيينا مجموعة الصعيد
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