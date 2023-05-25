نكاية في بايرن؟ كولن يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مباراة دورتموند

الخميس، 25 مايو 2023 - 18:25

كتب : حسام أحمد

بايرن ميونيخ ضد دورتموند

ما هي حقيقة عرض كولن لمباراة بروسيا دورتموند وماينز في الجولة الأخيرة في الدوري الألماني من أجل استفزاز منافسه المقبل بايرن ميونيخ في ظل منافسه لفريق أسود الفيستفاليا على اللقب؟

أوضح مايكل رودولف المتحدث الإعلامي لكولن لـFilGoal.com "في كل ملعب تقريبا في ألمانيا يتم عرض نتائج كل المباريات الأخرى على شاشة الفيديو".

وواصل "هذا سيحدث أيضًا يوم السبت مجددًا في ملعب كولن".

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فيما أكد ماتياس نايبرز المعلق في شبكة دازن الألمانية الأمر ذاته في تعليق مقتضب لـFilGoal.com وقال: "نعم، من المعتاد في الملاعب الألمانية أن تظهر نتائج المباريات الأخرى على لوحة النتائج".

ماذا سيحدث؟

يوم السبت المقبل سيحل بايرن ميونيخ ضيفا على كولن في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الألماني.

وفي الوقت ذاته سوف يستضيف دورتموند منافسه ماينز.

يتصدر دورتموند سباق جدول التريتب بـ70 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه بايرن.

ويأمل دورتموند في الفوز باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأولى له منذ عام 2012.

أما بايرن فيطمح للفوز باللقب الـ33 في تاريخه والـ11 له على التوالي.

بايرن ميونيخ بروسيا دورتموند الدوري الألماني
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