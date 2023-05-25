فوت ميركاتو: ميلان يزاحم بيرنلي على هداف الدرجة الثانية الفرنسية

أبدى ميلان اهتماما بضم الجورجي جورج ميكوتادزي مهاجم ميتز الفرنسي.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فأن المهاجم البالغ 22 عاما يجد منافسة بين ميلان وبيرنلي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي.

وتألق ميكوتادزي في الموسم الجاري حيث سجل 24 هدفا وصنع 8 في 36 مباراة بجميع المسابقات.

ويتصدر الجورجي قائمة هدافي الدوري الدرجة الثانية الفرنسية، ويقود فريقه للمنافسة على بطاقة الصعود للدوري الفرنسي قبل جولتين على نهاية الموسم.

وأشار التقرير أن ميلان تقدم بعرض مقابل 10 ملايين يورو، وأن باولو مالديني المدير التقني عقد عدة جلسات مع اللاعب موضحا رغبته الجدية.

وأوضح التقرير أنه في حال تأهل ميتز للدوري الفرنسي فربما يضمه ميلان ويعيره للفريق لمواصلة تطوره.

ويحتل ميتز المركز الثالث برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن بوردو الثاني و5 عن لو هافر المتصدر قبل جولتين على النهاية، حيث يتأهل أول فريقين للدوري الفرنسي.

وأتم التقرير أن فينسنت كومباني أبدى إعجابه بموهبة الهداف الجورجي الذي تهتم به عديد الفريق الأوروبية.

وتدرج الجورجي الشاب في أكاديمية ليون ثم ميتز وأصبح من عناصر الفريق الأول بدءا من الموسم الحالي.

ويمتلك الشاب 14 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده سجل خلالها 3 أهداف.