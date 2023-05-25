وكيل فيراتي يفتح الباب حول عودته لـ إيطاليا

كشف رافائيل بيمينتا وكيل ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي تفكير اللاعب في العودة إلى إيطاليا.

وسبق أن كشفت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية إن الإيطالي لم يُخف نيته في الرحيل.

وقال رافائيل بيمينتا عبر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "آجلا أم عاجلا يفكر الإيطالي في العودة لمنزله، دائما يريد العودة، لا أستطيع القول إن هذه ليست القضية بالنسبة له".

وأضاف حول مستقبله "الآن على باريس سان جيرمان إنهاء الموسم ومن ثم سنرى".

وأوضح تقرير شبكة "راديو مونت كارلو" إن هجوم جماهير أولتراس باريس لفظيا عليه في الثالث من مايو خلال الاحتجاجات، وعدم رضاه عن تعامل الإدارة مع ليونيل ميسي من بين الأسباب حول تفكيره في الرحيل.

وأكمل التقرير أن فيراتي يفضل العودة إلى إيطاليا، لفريق يكون قادرا على توفير راتبه الذي يصل إلى 11 مليون يورو سنويا.

وسبق أن علق فيراتي قائلا حول مستقبله في شهر مارس الماضي: "هل سأعود للعب لإيطاليا؟ سنرى في المستقبل".

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن النادي ليس لدي نية لمنع رحيل لاعب الوسط الإيطالي، والذي ويمتد تعاقده حتى صيف 2026.

وتوج الإيطالي البالغ 30 عاما مع باريس منذ انضمامه بلقب الدوري الفرنسي 8 مرات ويقترب من تحقيق اللقب التاسع.

وانضم فيراتي لصفوف سان جيرمان في صيف 2012 قادما من بيسكارا الإيطالي وخاض 413 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق كأكثر لاعب أجنبي خوضا للمباريات في تاريخ النادي.