مورينيو يكشف موقف ديبالا من المشاركة في نهائي الدوري الأوروبي

شكك جوزيه مورينيو مدرب روما في قدرة لاعبه باولو ديبالا في اللحاق بنهائي بطولة الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل.

ويلتقي روما مع إشبيلية في نهائي المسابقة الأربعاء المقبل على ملعب بوشكاش آرينا في المجر.

وقال مورينيو في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن باولو ديبالا لا يستطيع المشاركة في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء المقبل".

وأضاف المدرب البرتغالي "نتمنى أن يتمكن من اللعب ولو كبديل".

وأردف "لو حدث ذلك وتمكنت من استخدامه لمدة 15 أو 20 دقيقة سأكون سعيدا للغاية".

وعانى ديبالا من مشاكل في اللياقة البدنية في الأسابيع الأخيرة وكان يدخل ويخرج من التشكيلة بسبب تلك المشاكل.

وشارك الأرجنتيني كبديل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي ضد باير ليفركوزن وظل على مقاعد البدلاء في مباراة الإياب.

وأتم مورينيو "حالة ديبالا حاليا لن تمكنه من المشاركة يوم السبت أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي".

ديبالا سجل 11 هدفًا في الدوري الإيطالي وصنع 7 في 24 مباراة.

كما أحرز 4 أهداف وصنع هدفا خلال 10 مباريات في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

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