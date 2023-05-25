وكيله لـ في الجول: عرض إماراتي لـ سيف تقا.. وموقف سيراميكا كليوباترا

الخميس، 25 مايو 2023 - 16:43

كتب : حامد وجدي

هدف سيراميكا كليوباترا الأول في مرمى الجونة - سيف تقا (من حسابات سيراميكا كليوباترا)

تلقى سيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا عرضا إماراتيا من أجل الانضمام للفريق خلال الموسم المقبل.

سيف تقا

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وينتهي تعاقد سيف تقا مع سيراميكا كليوباترا بنهاية الموسم الجاري.

وقال محمد عبد الحميد وكيل سيف تقا لـ FilGoal.com: "اللاعب تلقى عرضا إماراتيا خلال الفترة الحالية".

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وأضاف "سيف تقا يرحب بالعرض الإماراتي ويسعى لخوض تجربة جديدة بعد موسمين في الدوري المصري".

وتابع "تلقينا عرضا من سيراميكا كليوباترا من أجل التجديد وسيدرس اللاعب الأمر قبل حسم موقفه النهائي".

واختتم وكيل سيف تقا تصريحاته "اللاعب لديه رغبة في خوض تجربة احتراف جديدة، وسنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

وكان المدافع التونسي -32 عاما - قد انضم إلى سيراميكا كليوباترا في يناير 2021 قادما من الهلال الرياضي الشابي التونسي.

وخاض تقا هذا الموسم 13 مباراة مع سيراميكا كليوباترا ونجح في تسجيل هدفين بالرغم من مركزه كمدافع.

وسبق لتقا وأن لعب في أندية الإفريقي واتحاد المنستير في تونس قبل أن ينتقل إلى لينس الفرنسي في تجربة احتراف استمرت لمدة موسم.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا سيف تقا
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