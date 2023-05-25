المصري لـ في الجول: كامل أبو علي عاد لرئاسة النادي.. واجتماع لبحث احتياجات الفريق

كشف رجب عبد القادر نائب رئيس المصري البورسعيدي عن عودته كامل أبو علي لرئاسة مجلس إدارة النادي.

وكان مجلس إدارة المصري قد رفض استقالة رئيس النادي كامل أبو علي.

وقال عبد القادر في تصريحات لـFilGoal.com : "كامل أبوعلي عاد رسميا لرئاسة المصري وتفقد اليوم أرضية الاستاد رفقة محافظ بورسعيد".

وأضاف "غدا هناك اجتماع لمجلس الإدارة لماقشة أحوال النادي واحتياجات فريق الكرة".

كامل أبو علي تقدم باستقالته إلى محافظ بورسعيد والجهة الإدارية في نهاية شهر مارس بعدما قام سداد المستحقات المتأخرة.

رئيس المصري عاد إلى منصبه وقرر استكمال مهمته مع النادي البورسعيدي.

ويستعد المصري لمواجهة غزل المحلة يوم 7 يونيو المقبل بعد تأجيل مباراته أمام الأهلي لخوضه نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

ويحتل المصري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

ويبعد المصري عن الزمالك صاحب المركز الرابع بـ 7 نقاط.