شكوك حول لحاق نجم دورتموند بمباراة اللقب

الخميس، 25 مايو 2023 - 16:23

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد دورتموند

تحوم الشكوك حول قدرة جود بيلينجهام نجم بروسيا دورتموند على المشاركة في المباراة الهامة ضد ماينز بالجولة الأخيرة للموسم.

ويحتاج دورتموند للفوز بأي نتيجة في مباراة السبت من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني هذا الموسم، في ظل انتظار بايرن ميونيخ لسقوطه.

وقال إدين ترزيتش مدرب دورتموند في تصريحات للصحفيين: "هناك علامة استفهام بشأن موقف بيلينجهام من المشاركة أمام ماينز".

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وأضاف "لقد كثف تدريباته خلال الأيام القليلة الماضية، لكنه لم يخض التدريبات الجماعية إلى الآن".

وأتم "سنرى ما سيحدث في تدريبات الخميس والجمعة قبل أن نقرر موقفه، بالطبع نتمنى تواجده في المباراة".

بيلينجهام لم يشارك في مباراة أوجسبورج الأخيرة بسبب الإصابة.

ورجح تقرير جريدة بيلد أن تكون الإصابة في ركبته بعد أن تلقى ضربة في الدقائق الأخيرة من مباراة دورتموند ضد بروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت الماضي.

وقد تكون مباراة ماينز هي الأخيرة له مع الفريق في ظل تزايد تقارير رحيله إلى فريق آخر الصيف المقبل.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لعب برباط ضاغط على ركبته في معظم مباريات الموسم.

وشارك الدولي الإنجليزي في 42 مباراة مع دورتموند هذا الموسم، فقد غاب عن مباراة واحدة فقط في الدوري بسبب الإيقاف.

وسجل جود 14 هدفا وصنع 7 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وشهدت الجولات الأخيرة من الدوري الألماني صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

والصراع على أشده في البطولة الألمانية في ظل تصدر دورتموند لجدول المسابقة بفارق نقطتين عن بايرن، 70 نقطة مقابل 68.

جولة متبقية ستشهد منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، بايرن (90 هدفا)، دورتموند (81 هدفا).

المباراة المتبقية لكل فريق

بايرن

الجولة 34: كولن خارج ملعب أليانز أرينا

دورتموند

الجولة 34: ماينز على ملعب سيحنال إدونا بارك

وينتهي موسم الدوري الألماني 2022-2023 يوم السبت المقبل، وتقام كل المباريات في توقيت واحد كالعادة.

سيناريوهات التتويج

- يحتاج دورتموند للفوز بأي نتيجة من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني، وقتها سيصل رصيده إلى 73 نقطة، وهو ما لن ينجح بايرن في الوصول إليه.

- لو تعادل دروتموند مع ماينز وتعادل بايرن مع كولن سيذهب اللقب لبروسيا أيضا.

- يمكن لدورتموند التتويج باللقب حتى لو خسر، وذلك في حالة تعادل أو خسارة بايرن.

- أما ما يحتاجه بايرن من أجل التتويج، فهما حالتان لا ثالث لهما، الأولى هي الفوز على كولن، مع خسارة دورتموند أمام ماينز، ليتوج باللقب بفارق نقطة.

- أما الحالة الثانية، فهي تعادل دورتموند، مع فوز بايرن، ليتساوى الفريقان في القمة عند 71 نقطة، وقتها سيذهب اللقب للبافاري بفارق الأهداف الذي يصب حاليا في صف بايرن، بفارق أهداف يبلغ 53 هدفا، مقابل 39 لدورتموند.

بروسيا دورتموند جود بيلينجهام بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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