زد يعلن فتح باب الاختبارات للناشئين مجانا.. وموعد التقديم

أعلن نادي زد انطلاق الاختبارات السنوية لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، ويتم بدء تسجيل الاستمارات عبر منصة زد تالنت بداية من 1 يونيو.

وتقام الاختبارات الخاصة بلاعبي كرة القدم الناشئين خلال الفترة من 4 إلى 26 يونيو المقبل.

ويترأس لجنة الاختبارات، علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي، من أجل اقتناء أفضل العناصر لضمها لصفوف النادي.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية إدارة زد أف سي، لتطوير كرة القدم في مصر من خلال البحث عن المواهب المميزة من كل أنحاء مصر، وتطوير مستواها الفني والبدني والسلوكي عبر توفير أفضل المدربين المصريين ودعمهم بخبرات أجنبية لنقل أحدث طرق التدريب.

وحددت إدارة زد يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال مواليد (2012-2013-2014-2015) على أن يبدأ الراغبين في التقديم من مواليد 2014 و2015 تسجيل الاستمارات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا.

بينما مواليد 2012 و 2013 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

على أن يكون يومي الإثنين والأربعاء لمواليد (2009-2010-2011) على أن يبدأ مواليد 2011 تسجيل استمارات التقديم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا ومواليد 2010 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر صباحًا ومواليد 2009 من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

ومن ثم ستتمكن المواهب الناشئة التي قامت بالتسجيل من الدخول للاختبارات بعد ملء الاستمارة في المواعيد المحددة.

نوهت إدارة نادي زد أن الاختبارات الصيفية التي يعقدها النادي للناشئين تتم مجانًا دون أي مقابل، ولا يتم تحصيل أي رسوم لدخول الاختبار أو ملئ استمارة التقديم أمام لجنة المقابلة، وأهابت بالمشتركين التوجه إلى الإدارة المسؤولة إذا حدث خلاف ذلك.