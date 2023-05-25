لو باريزيان: لويس إنريكي يتصدر قائمة المرشحين لخلافة جالتييه في سان جيرمان

الخميس، 25 مايو 2023 - 15:44

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

دخل لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، دائرة المرشحين لتولي تدريب باريس سان جيرمان، حسب جريدة لو باريزيان.

وذكرت الجريدة الفرنسية الشهيرة أن لويس إنريكي أصبح على رأس القائمة في ظل رغبة إدارة سان جيرمان في التخلص من جالتييه هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن لويس إنريكي ليس وحده في قائمة المرشحين لتدريب الفريق الباريسي الموسم المقبل، ولكن يتواجد معه اسمين آخرين.

أخبار متعلقة:
اطلاق سراح الـ4 متهمين بسبب "دُمية فينيسيوس المشنوقة" ولكن إلغاء الدوري السلفادوري بعد وفاة 12 مشجعا جوارديولا يكشف إصابات لاعبيه مع اقتراب نهائي دوري الأبطال محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لرباعي ليفربول الراحل

وكانت تقارير عديدة في الأسابيع الأخيرة قد ربطت لويس إنريكي بقطبي السعودية النصر والهلال.

ويبحث النصر، الذي يلعب في صفوفه كريستيانو رونالدو، عن بديل للفرنسي رودي جارسيا الذي أقيل من منصبه مؤخرا.

ولا يرتبط لويس إنريكي بأي عقد حاليًا منذ رحيله عن تدريب إسبانيا عقب توديع كأس العالم 2022 من دور الستة عشر.

وارتبط اسم لويس إنريكي بتدريب تشيلسي وتوتنام هوتسبير بدايةً من الموسم المقبل، لكن مستقبله لم يُحسَم حتى اللحظة.

وسبق لـ لويس إنريكي (53 عامًا) تدريب روما، وسيلتا فيجو، وبرشلونة، قبل أن يتولى منتخب إسبانيا منذ 2018، تخللها فترة ابتعاد بسبب وفاة ابنته.

ويبحث النصر عن اسم كبير لتولي تدريب الفريق، ومن بين المدربين الذين أشارت إليهم الصحافة: جوزيه مورينيو، وزين الدين زيدان، ومارسيلو جاياردو.

ويتولى حاليًا الكرواتي دينكو يليشيتش تدريب النصر بشكلٍ مؤقت منذ إقالة جارسيا.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن الهلال اقترب من التوقيع مع لويس إنريكي لتولي تدريب الزعيم السعودي خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

ويبحث الهلال عن اسم كبير لتولي تدريب الفريق، خلفا لرامون دياز الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
شكوك حول لحاق نجم دورتموند بمباراة اللقب نهاية مغامرة إنييستا اليابانية بعد 5 سنوات دي زيربي: نستحق التأهل للدوري الأوروبي.. وأصبحت مدربا بسبب جوارديولا مواعيد مباريات الخميس 25 مايو 2023.. قمة إنجليزية وتونس في مونديال الشباب اللقب التاسع.. لاوتارو ينتفض ويقود إنتر للتتويج بكأس إيطاليا أمام فيورنتينا إلى أوروبا للمرة الأولى تاريخيا.. برايتون وسيتي يتعادلان في مباراة الأهداف الملغية مؤتمر لامبارد: لا أعرف موقف ماونت.. وإن تعطلت في الدوري فلن يكون من السهل عودتك إثارة الوقت القاتل تمنح ريال مدريد فوزا مثيرا على رايو فايكانو
أخر الأخبار
وكيله لـ في الجول: عرض إماراتي لـ سيف تقا.. وموقف سيراميكا كليوباترا 11 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: كامل أبو علي عاد لرئاسة النادي.. واجتماع لبحث احتياجات الفريق 24 دقيقة | الكرة المصرية
شكوك حول لحاق نجم دورتموند بمباراة اللقب 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
زد يعلن فتح باب الاختبارات للناشئين مجانا.. وموعد التقديم ساعة | الكرة المصرية
لو باريزيان: لويس إنريكي يتصدر قائمة المرشحين لخلافة جالتييه في سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - باملاك تيسيما حكم إياب نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد ساعة | الكرة المصرية
حسين ياسر المحمدي مديرا رياضيا لفريق إماراتي ساعة | الوطن العربي
اطلاق سراح الـ4 متهمين بسبب "دُمية فينيسيوس المشنوقة" ولكن 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا