خبر في الجول - باملاك تيسيما حكم إياب نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

الخميس، 25 مايو 2023 - 15:33

كتب : محمد عبد العظيم

الترجي - الأهلي

يدير الإثيوبي باملاك تيسيما مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي حسبما علم FilGoal.com.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في ملعب مركب محمد الخامس يوم 11 يونيو المقبل.

بينما تقام مباراة الذهاب يوم يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل.

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طاقم تحكيم إياب نهائي دوري الأبطال:

حكم ساحة: الإثيوبي باملاك تيسيما

مساعد أول: الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي

مساعد ثان: الكيني جليبريت شيرويت

حكم رابع:الجابوني بير أتشو

حكم تقنية فيديو:بيتر واويرو كاماكو

حكم فيديو مساعد أول:الموريتاني دحان بيده

حكم فيديو مساعد ثانٍ:الزامبية ديانا شيكوتيشا.

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وكان طاقم تحكيم مباراة الذهاب قد جاء كالتالي:

حكم ساحة: الليبي معتز إبراهيم

مساعد أول: الليبي عطية محمد

مساعد ثان: التونسي خليل حساني

حكم رابع: التشادي الحاجي محمد

حكم تقنية فيديو: التونسي هيثم قيراط

حكم فيديو مساعد أول: الجزائري مصطفى غربال

حكم فيديو مساعد ثانٍ: الكاميرونية كارين فومو أتيزيمبونج.

ماذا يقدم الأهلي مع تيسيما؟

وأدار تيسيما 9 مباريات للأهلي من قبل، حقق الفريق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر مرتين.

ويأتي أبرزها التعادل مع الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 وانتهى بنتيجة 1-1.

وإدارة إياب نهائي نسخة 2018 بين الأهلي والترجي والتي خسرها الأهلي بنتيجة 3-0، وفي كلاهما خسر الأهلي اللقب.

وجاء آخر ظهور له مع الأهلي كان أمام صنداونز وانتهت المباراة 2-2 ضمن دور المجموعات من الموسم الحالي.

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا
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