مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة طلب كولر ضم رمضان صبحي

تحدث مصدر من الأهلي عن حقيقة ما يثار بطلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق التعاقد مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

وكان رمضان صبحي قد انتقل إلى صفوف بيراميدز في صيف 2020 قادما من هدرسفيلد الإنجليزي.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "ما يثار بشأن طلب كولر عودة رمضان صبحي غير صحيح".

وأضاف "لم يحدث من الأساس أن ناقش كولر الأمر مع الأهلي أو طلب التعاقد مع اللاعب".

واختتم المصدر تصريحاته "كل الأنباء المتداولة عن رفض كولر التعاقد مع إبراهيم عادل وتفضيل رمضان صبحي عنه غير حقيقي".

وخاض رمضان صبحي 100 مباراة مع بيراميدز منذ انضمامه للفريق.

ونجح رمضان صبحي في تسجيل 29 هدفا وصناعة 19 آخرين.

وكان رمضان - 26 سنة - قد خرج من شباب الأهلي في 2014 واستمر مع الفريق الأحمر حتى انتقاله إلى ستوك سيتي في صيف 2016.

وخاض رمضان تجربة احتراف مع ستوك سيتي الإنجليزي لمدة موسمين قبل أن ينضم إلى هدرسفيلد في صيف 2018.