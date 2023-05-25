إلغاء الدوري السلفادوري بعد وفاة 12 مشجعا

الخميس، 25 مايو 2023 - 13:56

كتب : FilGoal

جماهير السلفادور

قرر الاتحاد السلفادوري لكرة القدم إلغاء بطولة الدوري بعد حادث التدافع الذي أدى لوفاة 12 مشجعا قبل أيام.

وأفاد الاتحاد السلفادوري لكرة القدم في بيان: "قررنا إنهاء موسم 2022-2023 من الدوري ولن يكون هناك بطل".

وأضاف البيان "لقد اتخذنا هذا القرار استجابة لخطورة الأحداث ومن أجل ضمان شروط السلامة في الملاعب الرياضية".

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وكانت البطولة وصلت إلى مرحلة ذهاب ربع النهائي.

وأدى تدافع الجماهير في إحدى مباريات الدوري بدولة السلفادور إلى وفاة 12 مشجعا.

عقب الواقعة، أعرب الاتحاد السلفادوري لكرة القدم عن آسفه بسبب الحادث ودعمه لذوي الضحايا.

وكشفت الشرطة المحلية في السلفادور ببيان رسمي أن الحادث بدأ عندما حاول بعض من المشجعين دخول الملعب في تدافع لمشاهدة مواجهة بين فريقي أليانسا وسي دي فاس في الدوري.

وأدى ذلك التدافع إلى وفاة تسعة مشجعين في البداية، ثم وصل العدد إلى 12.

كما أوضحت التقارير إلى نقل 100 حالة إلى المراكز الطبية من أجل إسعافهم.

بينما حصلت 500 حالة على إسعافات أولية نتيجة التدافع.

وقرر الاتحاد السلفادوري حرمان فريق أليانسا من جماهيره في المباريات لمدة عام.

السلفادور
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