القبض على مدافع برشلونة السابق

الخميس، 25 مايو 2023 - 13:33

كتب : FilGoal

برشلونة - الصورة من حساب دوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة جلوبو سبورتي أن دوجلاس سانتوس لاعب برشلونة السابق تعرض للاعتقال من قبل الشرطة البرازيلية بسبب حادث إطلاق نار.

اللاعب الذي حقق مع برشلونة ثلاثية تاريخية، الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في عام 2015، أطلق النار بشكل غير قانوني في موقف سيارات عام.

وأوضح التقرير أن القبض على دوجلاس سانتوس يعود إلى 21 أبريل لكن لم يتم الكشف عنه لوسائل الإعلام سوى في الساعات الأخيرة.

أخبار متعلقة:
جوارديولا يكشف إصابات لاعبيه مع اقتراب نهائي دوري الأبطال نهاية مغامرة إنييستا اليابانية بعد 5 سنوات محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لرباعي ليفربول الراحل دي زيربي: نستحق التأهل للدوري الأوروبي.. وأصبحت مدربا بسبب جوارديولا

وألقت الشرطة البرازيلية القبض على لاعب نادي برشلونة السابق بعد أن أطلق رصاصة في الهواء عند منتصف الليل في موقف عام للسيارات.

وقرر دوجلاس إخفاء السلاح الذي أطلق به النار - والمسجل باسم والدته - في غابة بالقرب من مكان الحادث وتركز الشرطة البرازيلية الآن على العثور عليه.

بعد ساعات قليلة من التحقيقات، اعترف دوجلاس للشرطة البرازيلية بأنه صاحب الواقعة.

ووجه مكتب المدعي العام في برازيليا اتهامات جنائية لدوجلاس وتم رفع الملف للمحكمة.

يجد دوجلاس سانتوس نفسه بدون فريق وهو في عمر 32 عاما منذ انتهاء عقده مع فريق بشكتاش التركي.

برشلونة دوجلاس سانتوس
نرشح لكم
إثارة الوقت القاتل تمنح ريال مدريد فوزا مثيرا على رايو فايكانو تشكيل ريال مدريد - مودريتش وكروس أساسيان أمام رايو فايكانو.. وغياب فينيسيوس ريال مدريد يكشف لـ في الجول موقف فينيسيوس من المشاركة ضد فايكانو بعد إلغاء طرده بعد 11 عاما.. جوردي ألبا يرحل عن برشلونة تشافي: إلغاء طرد فينيسيوس فاجئني.. ولا يجب خلط الأمور إلغاء بطاقة فينيسيوس الحمراء.. وعقوبة على نادي فالنسيا وجماهيره سقوط جديد بعد الفوز باللقب.. بلد الوليد يهزم برشلونة ويجدد آمال البقاء في الدوري تشكيل برشلونة - تبديلات عديدة من تشافي أمام بلد الوليد
أخر الأخبار
إلغاء الدوري السلفادوري بعد وفاة 12 مشجعا 9 دقيقة | أمريكا
القبض على مدافع برشلونة السابق 31 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - تصعيد ثنائي حراسة المرمى.. وسيف جعفر يكتفي بالتأهيل 33 دقيقة | الكرة المصرية
ثروت سويلم: لا يوجد قرار سيعجب الأهلي والزمالك معا.. ووعد بحل مشكلة قيد الأبيض ساعة | الدوري المصري
بيريرا يشيد بالثنائي المصري في كأس العالم للشباب بالأرجنتين ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا يكشف إصابات لاعبيه مع اقتراب نهائي دوري الأبطال ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب فيوتشر: منافسة الأهلي على لقب الدوري؟ نحن واقعيون ساعة | الكرة المصرية
محمد مصيلحي لـ في الجول: استقالتي لا رجعة فيها.. وعودتي شائعات 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا