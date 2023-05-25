القبض على مدافع برشلونة السابق

كشفت شبكة جلوبو سبورتي أن دوجلاس سانتوس لاعب برشلونة السابق تعرض للاعتقال من قبل الشرطة البرازيلية بسبب حادث إطلاق نار.

اللاعب الذي حقق مع برشلونة ثلاثية تاريخية، الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في عام 2015، أطلق النار بشكل غير قانوني في موقف سيارات عام.

وأوضح التقرير أن القبض على دوجلاس سانتوس يعود إلى 21 أبريل لكن لم يتم الكشف عنه لوسائل الإعلام سوى في الساعات الأخيرة.

وألقت الشرطة البرازيلية القبض على لاعب نادي برشلونة السابق بعد أن أطلق رصاصة في الهواء عند منتصف الليل في موقف عام للسيارات.

وقرر دوجلاس إخفاء السلاح الذي أطلق به النار - والمسجل باسم والدته - في غابة بالقرب من مكان الحادث وتركز الشرطة البرازيلية الآن على العثور عليه.

بعد ساعات قليلة من التحقيقات، اعترف دوجلاس للشرطة البرازيلية بأنه صاحب الواقعة.

ووجه مكتب المدعي العام في برازيليا اتهامات جنائية لدوجلاس وتم رفع الملف للمحكمة.

يجد دوجلاس سانتوس نفسه بدون فريق وهو في عمر 32 عاما منذ انتهاء عقده مع فريق بشكتاش التركي.

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