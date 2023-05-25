مران الزمالك - تصعيد ثنائي حراسة المرمى.. وسيف جعفر يكتفي بالتأهيل

واصل الزمالك تدريباته اليوم الخميس تحضيرا لمواجهة طلائع الجيش بمسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 23 لمسابقة الدوري.

وخصص الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تأهيلية قوية على هامش المران، واستمرت الفقرة التأهيلية لمدة 40 دقيقة تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وإشراف الجهاز الفني للفريق.

وشارك الثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسي مرمى فريق 2003، في التدريبات الجماعية، إذ خصص محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى بالفريق ، فقرة تدريبات خاصة للثنائي على هامش المران.

وقام أوسوريو بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين شرح لهم بعض الأمور الفنية ومنحهم خلالها بعض التعليمات الخاصة .

وخاض سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران وذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب بعد معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن المباراة السابقة أمام الداخلية في مسابقة الدوري.

وأدى سيف جعفر بعض التدريبات التأهيلية بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، عقب خوض الحصة التأهيلية في بداية المران مع اللاعبين بالفريق.

ولم يشارك سيف جعفر في الفقرة الخططية أو التقسيمة الفنية وتم الاكتفاء بأداء الجزء التأهيلي وفقا للبرنامج الموضوع له.

كما وضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا لمحمود شبانة مدافع الفريق، استعدادا للفترة المقبلة بعد شعوره بآلام في الركبة .

وقام شبانة بأداء تدريبات تأهيلية بالكرة بجانب فقرات تأهيلية أخرى تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، بعد المشاركة في الفقرة البدنية مع زملائه في بداية المران .

وشهد المران تقسيمة قوية لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي تم التدريب عليها استعدادا للفترة المقبلة، وقام الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز الفني بمنح اللاعبين التعليمات بشكل متواصل أثناء التقسيمة الفنية.

واطمأن الجهاز الفني للفريق خلال التقسيمة على الجاهزية الفنية لأحمد فتوح ومحمد عبد الغني وعمر جابر وناصر منسي لاعبو الفريق، عقب انتظامهم أمس في التدريبات بعد تعافيهم من الإصابة.

وتعادل الداخلية مع الزمالك بهدف لكل فريق في الجولة 29 من الدوري المصري.

ونجح الداخلية في تكرار نتيجة الدور الأول أمام الأبيض بالتعادل بهدف لكل فريق مرة أخرى.

ووصل الداخلية إلى النقطة 28 في المركز الـ16 والذي يؤدي إلى الهبوط.

بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 47 في المركز الرابع، ولا يزال له مباراة مؤجلة.