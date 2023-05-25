ثروت سويلم: لا يوجد قرار سيعجب الأهلي والزمالك معا.. ووعد بحل مشكلة قيد الأبيض

تحدث ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية عن موقف الأندية من قرارات اتحاد الكرة أو لجنة الانضباط، وعدم اتفاق على نفس الرأي.

ووعد ثروت سويلم بحل مشكلة قيد الزمالك قبل انطلاق منافسات البطولة العربية للأندية في منتصف يوليو.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك منافسات كأس العرب للأندية في المجموعة التي تضم فرق النصر والشباب من السعودية واتحاد المنستير التونسي.

وقال ثروت سويلم عبر قناة المحور: "اعتدت طوال مسيرتي عندما أترك مكان لا أعود إليه مجددا ولذلك بعد تعيين مجلس مؤقت في اتحاد الكرة بعد استقالة المجلس عقب أمم إفريقيا 2019 رحلت عن منصب المدير التنفيذي، وأغلقت صفحة العمل هناك بصورة نهائية".

وتابع "اتحاد الكرة كان يمتلك 3 نسخ من كأس أمم إفريقيا وتم استعادة اثنين منهم بعد تواصل شخص معنا ولكن النسخة الثالثة لم تعد".

وأوضح "الطبيعي أن من يعين لجان مثل الانضباط والتظلمات من اتحاد الكرة ويتم عرضها على الجمعية العمومية وذلك من أجل وجود حوار وتنسيق مع مجلس الإدارة".

وشدد ثروت سويلم "لا يوجد قرار سيعجب فريقين، إذا أبدى الأهلي رضاه فلن يرضي الزمالك والعكس صحيح وذلك يحدث على مدار التاريخ".

وأضاف "القرارات بناء على اللوائح وليس لإرضاء طرف على حساب الآخر، ولكي ترضي كل الأطراف أمر صعب جدا والحل دائما تطبيق اللوائح".

وعن رأيه في أزمة الحكام قال: "بالنسبة لي يحتاج التحكيم المصري لكادر مصري، وعندما قيلت شائعات أن أحمد حسام (ميدو) من آتى بكلاتينبرج، قلت لهم لو كان يعلم أن ذلك الرجل (هيبوظ التحكيم) لم يكن ليرغب في قدومه".

كما رد على مقولة (المستشار عايز بطولة) التي نسبت إليه قبل نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة قائلا: "ما قلته أن هناك نادي يريد تحكيم أجنبي وآخر مصري، ومن حق رئيس الزمالك أن يحلم ببطولة وربما هو يرى الحكم المصري سيحصل على بطولة ومن حق فرج عامر يطالب بأجنبي ليحلم ببطولة، ولكن تركوا النصف الآخر من حديثي لتصيد مشكلة".

وبالحديث عن أزمة القيد للزمالك قبل البطولة العربية أجاب "لن تكون هناك مشكلة وغير صحيح أن فتح باب القيد سيكون في أغسطس".

واختتم ثروت سويلم تصريحاته "هناك تنسيق بين الرابطة والاتحاد ومن المؤكد هناك حل".