مدرب فيوتشر: منافسة الأهلي على لقب الدوري؟ نحن واقعيون

شدد محمد عبد الكريم مدرب فيوتشر على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب سيراميكا كليوباترا.

وحقق فريق فيوتشر الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري المصري.

وقال مدرب فيوتشر عبر القناة الأولى: "الفوز على سيراميكا كليوباترا جاء في وقته لأننا لا نستطيع تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات".

وأضاف " كان لدينا دافع كبير بضرورة الفوز لمواصلة المنافسة على المركز الثاني، لكننا واجهنا فريق يمتلك حلول فريق كبيرة ولديهم طموحات كبيرة مع مدير فني جديد محترم (حلمي طولان)".

وتابع " استعدنا سعد سمير بعد غياب طويل، كما شارك عمر كمال عبد الواحد لمدة 45 دقيقة لأول مرة منذ فترة طويلة كما سجل أحمد عاطف بعد غياب طويل".

هدف فوز جاء في الدقيقة 60 عن طريق أحمد عاطف بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

وشارك أحمد عاطف بشكل أساسي في المباراة لغياب مروان محسن مهاجم فيوتشر.

وغاب مروان محسن مهاجم فيوتشر عن المباراة بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة الماضية.

ويعاني مراون محسن من إصابة بكسر في عظام الوجه.

المنافسة على اللقب

وكشف "المنافسة على الدوري؟ نحن واقعيون الأهلي حاليًا في أفضل مستوياته ويسير بخطوات ثابتة ولديه مباريات كثيرة مؤجلة ونأخذ كل مباراة على حدى ونحاول الفوز في كل المباريات ونفعل ما نقوم به".

واختتم "يجب ألا ننسى أن فيوتشر يتواجد منذ موسمين فقط في الدوري المصري ومازلنا نكتسب الخبرات وما نقوم به حاليا أمر رائع".

ووصل فيوتشر إلى النقطة 54 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي فاز على حرس الحدود ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

كذلك الفارق بين فيوتشر صاحب المركز الثالث والأهلي المتصدر نقطتين، ولكن يتبقى للأحمر 6 مباريات مؤجلة.

بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 31 في المركز الـ12.