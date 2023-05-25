محمد مصيلحي لـ في الجول: استقالتي لا رجعة فيها.. وعودتي شائعات

الخميس، 25 مايو 2023 - 11:58

كتب : هاني العوضي

محمد مصيلحي - الاتحاد السكندري

نفى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عودته لمنصبه من جديد بعد التقدم باستقالته.

وكان مصيلحي قد تقدم باستقالته من منصبه بعد خسارة نهائي دوري سوبر السلة للمرة الثالثة على التوالي.

وأشارت تقارير إلى عدول محمد مصيلحي عن قراره والعودة لمنصبه من جديد.

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وقال محمد مصيلحي لـ FilGoal.com: "استقالتي نهائية ولا رجعة فيها".

وشدد "كل ما يثار عن عودتي شائعات غير صحيحة".

ماذا حدث؟

وكان فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة قد خسر نهائي دوري السوبر للمرة الثالثة على التوالي.

وحسم فريق الأهلي سلسلة نهائي دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاث مباريات مقابل مباراة واحدة.

ومن جانبه أثنى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهود محمد مصيلحي وأهمية وجوده في منصبه كرئيس لنادي الاتحاد السكندري.

وعقد مصيلحي اجتماعا مع وزير الرياضة بناء على طلب رئيس الاتحاد السكندري.

وشدد أشرف صبحي على حرصه التام في استقرار المنظومة الرياضية في مصر والدعم الدائم لمجالس إدارات الأندية في تنفيذ برامجها على أرض الواقع.

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد السكندري بيانا رسميا يؤكد تمسكه باستمرار محمد مصيلحي وفي حال إصراره على الاستقالة سيعتذر المجلس بالكامل عن عدم الاستمرار وسيتقدم باستقالة جماعية.

وتنص لوائح الاتحاد أنه سيدير النادي لجنة معينة تضم كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي لحين عقد أول جمعية عمومية وإقامة الانتخابات.

وتقام تلك الجمعية العمومية في الفترة ما بين شهري يوليو وديسمبر من العام الجاري، وبعد 30 يونيو المقبل ونهاية السنة المالية.

الدوري المصري الاتحاد السكندري محمد مصيلحي
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