نهاية مغامرة إنييستا اليابانية بعد 5 سنوات

الخميس، 25 مايو 2023 - 11:48

كتب : FilGoal

أندرياس إنييستا

أنهى أندرياس إنييستا مسيرته مع فيسيل كوبي الياباني بعد 5 سنوات.

أندرس إنييستا

النادي : فيسيل كوبي

فيسيل كوبي

وانضم نجم برشلونة السابق إلى فيسيل كوبي في صيف 2018 بعد نهاية عقده مع البلوجرانا.

وأعلن فيسيل كوبي اليوم الخميس رحيل إنييستا عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

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وقال النادي الياباني في بيان: "نود إبلاغكم بأن أندريس إنييستا سيغادر الفريق يزم 1 يوليو. يؤسفنا أن نعلن عن مغادرة النجم الإسباني".

ويحتل فيسيل كوبي صدارة ترتيب الدوري اليباني خلال الموسم الحالي برصيد 30 نقطة بعد مرور 14 جولة.

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وشارك إنييستا خلال الموسم الحالي مع فيسيل كوبي في 5 مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

صاحب الـ 39 عاما شارك مع فيسيل كوبي في 133 مباراة وسجل 26 هدفا وصنع 25 آخرين بجميع المسابقات منذ انضمامه في 2018.

ولم يعلن صاحب المسيرة الذهبية مع منتخب إسبانيا ونادي برشلونة عن وجهته المقبلة بعد الرحيل عن فيسيل كوبي.

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إنييستا فيسيل كوبي
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