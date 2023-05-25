كرة سلة - موعد مباراة الأهلي ضد دوان في نهائي الدوري الإفريقي

حسم رجال الأهلي لكرة السلة مقعدهم في نهائي الدوري الإفريقي BAL والمقامة في نسختها الثالثة تحت رعاية NBA.

وتغلب الأهلي على استاد مالي في نصف النهائي.

وتقام منافسات مراحل خروج المغلوب منذ بداية ربع النهائي في كيجالي العاصمة الرواندية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلعب الأهلي أمام دوان السنغالي في المباراة النهائية.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء بعد غدا السبت.

ويصعد حامل اللقب إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في سنغافورة سبتمبر المقبل.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

كما يذاع اللقاء على الموقع الرسمي للبطولة عبر الإنترنت.

وكان الأهلي قد تغلب على الطاقة الرواندي بنتيجة 94-77 في ربع النهائي.

قبل أن يهزم استاد مالي بنتيجة 78-73 في نصف النهائي.

أما دوان السنغالي فأقصى بترو دي لواندا الأنجولي من نصف النهائي.