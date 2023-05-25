مدرب حرس الحدود: نقاتل رغم مهمتنا شبه المستحيلة في الدوري

وصف محمد مكي مدرب حرس الحدود مهمة فريقه في البقاء بمنافسات الدوري بشبه المستحيلة.

وحقق بيراميدز فوزا قاتلا على حرس الحدود بهدف دون رد ضمن الجولة 29 بمسابقة الدوري.

وقال مكي عبر القناة الأولى: "موقف الفريق صعب للغاية ومهمتنا شبة مستحيلة للاستمرار في الدوري، لكننا نقاتل حتى النهاية. نحاول تحسين شكل الفريق في جدول الترتيب قدر المستطاع".

وأضاف "أحمد أيوب (المدرب السابق) اجتهد وقدم كل ما لديه مع حرس حدود لكنه واجه سوء توفيق على مدار الدوري وخسرنا عديد المباريات في اللحظات الأخيرة".

وشدد "افتقدنا كثيرا اللاعب الهداف الذي يستطيع إنهاء المباريات وهو ما أثر علينا رقميا. أهم نقطة في الوقت الحالي مع اللاعبين في هذه الظروف هو فكرة خلق دوافع وطموح جديد".

واختتم "يجب على اللاعبين تقدير اسم نادي حرس الحدود وتاريخه الكبير للغاية ويجب عليهم القتال من أجله. نُحضر في الوقت الحالي للموسم الجديد ونحضر له مع اللاعبين والإدارة".

بيراميدز رفع رصيده إلى 55 نقطة وحافظ على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

فيما توقف حرس الحدود رصيد عند 16 نقطة في المركز 18 (الأخير) بمسابقة الدوري.